Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 19 a 25 de agosto

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 19 e 25 de agosto de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Sistema 'free flow' de cobrança começa a operar em dezembro nas rodovias estaduaisCom o novo modelo, os motoristas não precisarão parar nem reduzir a velocidade. Matéria: Bárbara Lima. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/JC.2. Como estão as obras dos atacarejos das grifes "Zaffari" em Porto AlegreAtacarejos movimentam a expansão do setor de supermercados em Porto Alegre e Rio Grande. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Montagem Edmar Souza/Fotos Patrícia Comunello e Ana Terra Firmino/JC.3. Grêmio lança nova camisa em homenagem aos 120 anos do clubeToda preta, a camiseta tem detalhes em marca d’água, com formas intercaladas com o nome “Grêmio” entre si. Matéria: Redação. Foto: Lucas Uebel/Divulgação/JC.4. Indústria de cimentos de baixa emissão de carbono inaugura o polo químico de MontenegroCom investimento de R$ 100 milhões, a empresa paulista Hipermix vai operar a Cimento Gaúcho. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Hipermix/Divulgação/JC.5. Fabricante de balas e chocolate, Peccin investe R$ 300 milhões em ErechimCom alta no consumo de chocolate, empresa do Norte do Estado acelerou aportes em sua estrutura. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Peccin/Divulgação/JC.