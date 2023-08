Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• A pilcha e o QR Code andarão de mãos dadas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 46ª Expointer, maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro. Neste ano, o tema da mostra será "O que mais cresce no campo é a cultura da inovação".