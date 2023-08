Hospitais de Porto Alegre precisam de doação de leite materno

Em pleno Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, os bancos de leite dos hospitais de Porto Alegre seguem operando sem preencher a sua capacidade máxima. Para garantir estoques suficientes às suas necessidades, as instituições de saúde fazem campanhas voltadas à doações do alimento que garante ao bebê os melhores nutrientes para o seu desenvolvimento.

Segundo a coordenadora do Banco de Leite do Fêmina, Cristina Simon, apesar de o hospital oferecer condições facilitadoras para as mães, como instruções sobre a coleta, distribuição de kits e busca no local, as provisões sempre variam de 60% a 70% do seu potencial de armazenamento.

“Nosso primeiro foco é estimular que esta mãe consiga amamentar de forma eficiente o seu próprio filho. É só dessa forma que ela poderá produzir leite excedente para estocar e compartilhar, se for sua intenção”, explica a pediatra.

Nessa linha, o Moinhos de Vento realizou neste mês painel científico sobre a técnica da amamentação. “Hoje em dia, ainda vemos a dificuldade das mulheres em amamentar até os seis meses dos bebês e como isso gera culpa para elas. Precisamos trazer o tema para as discussões e apoiar as mães e profissionais”, destaca Ediane de Souza Nunes, enfermeira e Supervisora Assistencial do Centro Obstétrico, Maternidade e do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento.

No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a área de armazenamento será expandida para ampliar a sua eficiência. A nutricionista Vera Lúcia Bosa, membro do Banco de Leite Humano e do Comitê do Aleitamento do HCPA, explica que o recebimento das doações internas – de funcionárias, mães internadas ou com filhos na UTI neonatal e estudantes da UFRGS – preenche as prateleiras atuais.

“Mas, nos próximos meses, teremos um espaço físico maior e com capacidade de se fazer uma busca ativa mais intensa em relação ao público externo. Outra ponto importante que temos é a criação de uma sala de apoio na faculdade de Medicina voltada para esse fim”, menciona Vera.

Além disso, profissionais das unidades de saúde realizaram ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Na Unidade de Saúde Santa Marta, mães de crianças até seis meses e gestantes foram convidadas para uma confraternização com o sorteio de kits de cuidados com o recém-nascido, contendo fraldas e produtos de higiene. A programação contou com revisão da carteira vacinal, espaço para tirar dúvidas, orientações de amamentação e troca de informações.

Quem pode doar

Mulheres que estão amamentando e possuam excesso diário de leite (mínimo em torno de 50ml). Elas precisam ser clinicamente saudáveis e residentes em Porto Alegre e na Região Metropolitana.



Bancos de leite

HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS

Local: Avenida Independência, 661/6º andar

Informações: (51) 3289-3334 ou ou pelo e-mail

Hospitais vinculados: Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Divina Providência



HOSPITAL FÊMINA

Local: Rua Mostardeiro, 17

Informações: (51) 3314-5353 ou pelo e-mail



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Local: Rua Ramiro Barcelos, 2.350

HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO

Local: Av. Francisco Trein, 596.

Informações: (51)3357-2920



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

Local: Rua Professor Annes Dias, 295.

Informações: (51) 3214-8284