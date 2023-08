Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Um ano depois de anunciar um significativo plano de investimentos para triplicar, em cinco anos, o seu faturamento, a fabricante de balas e chocolates Peccin, de Erechim, que hoje é conhecida no Brasil inteiro pela marca Trento, de chocolates, antecipou os planos e aumentou os investimentos.

• O segundo dia da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2023) foi marcado por uma grande movimentação no Centro de Eventos da Fiergs nesta quarta-feira (23). Empresas do segmento supermercadista, varejistas e fornecedores conheceram as novidades do setor.

• Na busca por identificar precocemente e oferecer tratamento a pacientes com declínio cognitivo, o Hospital Moinhos de Vento inaugurou, nesta quarta-feira (23), um Centro da Memória em Porto Alegre.