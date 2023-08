Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Reforma tributária foi o tema mais citado nos discursos de autoridades durante a abertura da 40ª Expoagas na manhã desta terça-feira (22). As mudanças previstas para a cobrança de impostos geraram acalorados debates nos bastidores e nos discursos de autoridades e do empresariado.

• Em um momento que o mundo caminha para a descarbonização, o setor do carvão procura novas tecnologias para poder alongar a utilização do mineral, mas com menor impacto ambiental. Entre as ações analisadas estão a captura de CO2, para evitar que esse gás chegue à atmosfera após a queima do carvão, e a diversificação dos aproveitamentos do insumo como, por exemplo, na produção de fertilizantes.

• A prefeitura de Porto Alegre entregou o primeiro lote de matrículas de imóveis do Condomínio Guapuruvu nesta terça-feira (22). Foram 150 moradores do conjunto habitacional do bairro Rubem Berta, na Zona Norte da Capital, que receberam o documento.