Prefeitura de Porto Alegre entrega matrículas de imóveis no bairro Rubem Berta

A prefeitura de Porto Alegre entregou o primeiro lote de matrículas de imóveis do Condomínio Guapuruvu nesta terça-feira (22). Foram 150 moradores do conjunto habitacional do bairro Rubem Berta, na Zona Norte da Capital, que receberam o documento. Moradores e autoridades estiverem presentes na cerimônia de entrega das matrículas no Paço Municipal.

A matrícula de um imóvel detalha todos os dados referentes ao local e seu proprietário, e serve como uma "certidão de nascimento" que atesta a existência da propriedade desde sua construção.

"O sonho da casa própria ainda não é uma realidade para milhares de brasileiros, vocês sabem disso. Se eu tivesse que eleger o principal problema, hoje, das cidades brasileiras, assim como transporte e saúde, eu elegeria a habitação, o que envolve regularização fundiária, imóveis novos", destaca o prefeito Sebastião Melo (MDB).

O Condomínio Guapuruvu possui 641 apartamentos. O titular da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) e diretor do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, projeta que todas as matrículas do conjunto habitacional devam ser entregues até o fim do ano e que o condomínio se torne o primeiro a ser 100% regularizado pelo departamento.

Machado fala que a escolha do Guapuruvu para fazer a entrega em lote de matrículas não foi aleatória – o condomínio foi um dos primeiros a ser entregue por seu pai, Dilamar Machado, quando foi diretor-geral do Demhab, entre 1987 e 1988. "Eu me sinto, no dia de hoje, entregando para vocês um título que meu pai gostaria de ter entregue há mais de 30 anos", afirma Machado.

"Queremos uma cidade regularizada, pessoas morando com dignidade, que vocês invistam nos imóveis de vocês com toda a tranquilidade", destaca o diretor do Demhab.

Roque Muniz, morador do condomínio, agradeceu aos moradores que se fizeram presentes e aos agentes responsáveis pela regularização. "A escritura é um documento que vamos levar para o resto da vida. É um documento que não acreditávamos que teríamos", afirma o morador.

As vizinhas Ivone e Janete são moradoras do Guapuruvu e receberam a matrícula de seus imóveis. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Ivone Van Grill Ketzer e Janete Oder Gil são moradoras do Guapuruvu há 18 e 30 anos, respectivamente, e comemoram por finalmente terem em mãos as matrículas dos imóveis. "Ganhamos na loteria, esperamos há tanto tempo por isso", resume Ivone. "E valeu a pena esperar", complementa Janete.