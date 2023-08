Frente fria avança e pode causar instabilidade no Sul e Leste do Estado

Uma forte corrente de vento atua nos baixos níveis da atmosfera de Norte e Noroeste transportando ar quente e úmido na direção do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, dia 22 de agosto. O ar quente toma conta do Estado com previsão de temperatura muito alta para agosto. As informações são da Metsul Meteorologia.



As rajadas de vento Norte podem ser fortes a intensas entre 70 e 90 km/h, com 100 km/h em alguns pontos. Por outro lado, uma frente fria avança da Argentina e ao interagir com ar muito quente deflagra tempestades nas faixas Sul e Leste com alto risco de vendavais, granizo, raios e chuva forte a torrencial isolada.



A terça-feira, dia 22 de agosto, terá forte abafamento em Porto Alegre com alternância entre períodos de sol e chuva. Há risco de temporais com muitos raios, rajadas de vento e pode ocorrer queda de granizo. Na quarta-feira, dia 23 de agosto, o tempo fica instável com maior risco de chuva forte a volumosa e menor variação térmica.



Rio Grande do Sul - previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 34°C

Mínima: 13°C



Porto Alegre - previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 28ºC

Mínima: 14ºC