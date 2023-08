Prefeitura recebe 1,7 mil pedidos de cadastros para o Minha Casa Minha Vida no primeiro dia

No primeiro dia de inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida, nesta segunda-feira (21), o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) recebeu 1.708 pedidos de cadastros até às 18h. As solicitações para o programa federal de habitação podem ser feitas neste site, e também na sede do Demhab (avenida Princesa Isabel, 1115), bairro Azenha.



Ao todo, 24 áreas de Porto Alegre foram inscritas no programa, sendo 15 delas municipais. O restante dos terrenos inscritos pertence à iniciativa privada e, também, do governo do estadual. “Estamos com muita expectativa para saber quais áreas serão selecionadas. Ter uma moradia digna é um direito de todos e queremos avançar cada vez mais nessa pauta”, explica o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.



Para facilitar o acesso ao cadastro, equipes do Demhab realizam um mutirão de atendimento no térreo do Mercado Público, a partir desta terça-feira (22) até sexta-feira (25), das 9h às 16h. Um calendário de mutirões, em todas as regiões do Orçamento Participativo, será divulgado para atendimento nas comunidades. Para a validação do cadastro é obrigatório ter NIS, CPF e documento com foto (digitalizado), entre outros.



As subprefeituras das 17 regiões do Orçamento Participativo (OP) também estão aptas a auxiliar famílias que não tenham acesso à internet ou necessitem de algum outro tipo de atendimento. Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato pelos telefones (51) 3289-7291 ou (51) 3289-7293.