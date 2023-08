Ufrgs publica edital para Vestibular de 2024; confira as novas informações

edital para o Vestibular 2024 , com 4.023 vagas de ingresso para cursos de graduação, sendo 2.654 vagas para o primeiro e 1.369 para o segundo semestre do ano que vem. A Universidade Federal do Rio Grande (Ufrgs) divulgou, nesta segunda-feira (21), o, com, sendo 2.654 vagas para o primeiro e 1.369 para o segundo semestre do ano que vem.

Além do vestibular, a universidade também permite o ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com reserva de 30% das vagas para esta modalidade. Os dias de prova estão marcados para 25 e 26 de Novembro, com início às 14h e durando no máximo 5 horas e 30 minutos.

A prova do primeiro dia inclui conteúdos de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação, enquanto o segundo dia tem questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química - A Língua Estrangeira Moderna pode ser escolhida entre Alemão, Espanhol, Francês, Inglês ou Italiano, independente da opção de curso.

A taxa de inscrição para a prova é de R$180,00, havendo a possibilidade de isenção conforme os requisitos apontados no edital. O pagamento pode se feito até o dia 26, não sendo aceito agendamentos após esta data. As provas serão aplicadas nos municípios de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

LEIA AINDA: Uso do celular na sala de aula gera debate entre educadores

Algumas alterações nas vagas oportunizadas este ano incluem a alteração do curso de Química, que permite que o aluno escolha entre Química e Química Industrial - antes a escolha era feita após a aprovação - com 21 e 28 vagas, respectivamente. Também há um novo curso de licenciatura em Educação no Campus Litoral Norte (em Tramandaí) com disponibilidade de 21 vagas, além da alteração do número de vagas para licenciatura em Pedagogia - 42 vagas para o período matutino e 42 para o noturno.