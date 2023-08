RS anuncia R$ 101,5 milhões para programas de habitação e regularização fundiária

O governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou, nesta segunda-feira (21), a fase dois do programa A Casa é Sua e assinou o decreto que atualiza a Política de Regularização Fundiária. O feito possibilitou o lançamento de outro programa, batizado de Regulariza, Tchê. No total, serão destinados R$ 101,5 milhões para habitação e regularização fundiária no Estado, o que deve garantir a construção de 1.238 unidades habitacionais.

Na segunda fase do programa A Casa é Sua, segundo informações oficiais do governo, será realizada a assinatura de convênios com 23 cidades com população superior a 50 mil habitantes e repassados R$ 99 milhões para a construção de casas populares – sendo que 25% do valor será pago ainda neste ano. Os imóveis serão destinados a pessoas residentes na área urbana e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).



Para a nova etapa do programa, o Estado aumentou o aporte por unidade construída de R$ 54 mil para R$ 80 mil – um crescimento de 48% nos recursos. Além disso, os municípios que realizarem a adesão terão de investir uma contrapartida de pelo menos 30% do valor repassado pelo governo estadual para cada imóvel – o que corresponde a, no mínimo, R$ 24 mil por unidade habitacional.

Além disso, as gestões municipais terão que disponibilizar os lotes providos de infraestrutura básica ou com previsão de execução de serviços eventuais complementares pelo município durante a construção das casas. A fiscalização ficará a cargo do departamento técnico da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab).



“Estamos diante de um novo compromisso com essa etapa do A Casa é Sua. Poderemos garantir mais 1.238 unidades habitacionais que vão fazer a diferença na vida de cada uma das famílias, reduzindo as desigualdades e possibilitando novas oportunidades por meio da infraestrutura que será garantida”, ressaltou o governador Eduardo Leite (PSDB).

• LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre lança programa que oferece R$ 15 mil para compra da casa própria



Decreto atualiza a Política de Regularização Fundiária do RS





Ainda durante a solenidade, foi assinado o decreto estadual que atualiza a Política de Regularização Fundiária do Rio Grande do Sul. A nova legislação tem o objetivo de alinhar o regramento em aplicação no Estado com os textos legais a nível federal.



“Sentimos a necessidade de atualizar o decreto para que conseguíssemos implementar as novas políticas. Nossa equipe técnica do Departamento de Regularização Fundiária já presta essa consultoria informal, e o que estamos fazendo é formalizar esse procedimento”, explicou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabricio Peruchin.



O novo decreto também possibilitou o lançamento do Regulariza, Tchê, que prevê a inclusão de áreas que não sejam do Estado na regularização fundiária. O programa, com edital previsto para outubro, vai destinar R$ 2,5 milhões para auxiliar tecnicamente os municípios ainda em 2023. O objetivo é fornecer meios para que os Executivos municipais possam executar a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), definida pela Lei Federal 13.465/2017.