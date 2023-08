Dia do Patrimônio movimenta instituições culturais em Porto Alegre

Caminhar pelas salas imponentes de um Palácio Piratini em restauração, descobrir que bancos do antigo Auditório Araújo Vianna (construído em 1926 onde, hoje, está localizada a Assembleia Legislativa) ainda estão espalhados pela cidade, ou, ainda, que a cor rosa da Casa de Cultura Mário Quintana foi feita especialmente para o projeto, uma vez que, originalmente, o Hotel Majestic era cinza e preto, são algumas das curiosidades que os "moradores-turistas" puderam conhecer durante a 5ª edição do Dia do Patrimônio, que aconteceu neste fim de semana, em Porto Alegre. Durante os dois dias, milhares visitaram as 11 instituições participantes, a maioria no centro da Capital.

A moradora Josaine Maciel saiu cedo de casa com o neto para visitar a sede do governo gaúcho. "Moro na rua do lado, sempre fico olhando, sempre tive curiosidade, mas nunca tinha conseguido entrar aqui. Fiquei sabendo no sábado de noite e resolvi vir. Estou achando lindo, os lustres são magníficos. Meu neto está perguntando quem mora aqui, agora vou ter que explicar tudo", brincou.

O diretor de Conservação e Memória do Palácio, Matheus Gomes, afirmou que, no sábado, foram mais de 1,2 mil visitantes e que a expectativa no domingo também era boa. "O Salão Negrinho do Pastoreio e a antessala do governador são, hoje, dois canteiros de obras, então, as pessoas estão participando disso, estão vendo os bastidores da conservação da prédio e o cuidado que temos com o patrimônio", considerou.

Segundo ele, o evento contribui para democratizar o acesso aos espaços da cidade. "Identificamos que o cidadão não conhece e, às vezes, tem receio de entrar [no Piratini] por conta da monumentalidade do prédio e, claro, como é um espaço para a agenda do governador, precisa ser mais restrito. Mas, gradualmente, estamos buscando democratizar o acesso e percebemos que as pessoas têm muito interesse", avaliou Gomes.

Quase ao lado do Palácio, o Museu Julio de Castilhos também recebeu um público expressivo nestes dois dias. Foram cerca de 900 visitantes no sábado com expectativa de dobrar o número até o final de domingo. "É um movimento recorde para o final de semana, é um movimento de pessoas que buscam o patrimônio, não tinha atração musical, apenas o acervo. Isso evidencia que há uma mudança de perfil no público porto-alegrense, que chegam na instituição buscando o que ela oferece", afirmou a diretora do museu, Doris Couto.

Bar cria drink especial para museu Julio de Castilhos

Vesper bar Nesta edição do Dia do Patrimônio, o, localizado na escadaria da Borges, criou em parceria com o museu Julio de Castilhos o drink "Castilhos". A ideia, segundo a diretora da instituição, Doris Couto, é inserir o museu no território. "Queremos nos aproximar da vizinhança. Quem for ao bar e pedir o Castilhos irá receber um voucher para visitação e reserva técnica feita pela equipe do museu", contou. Com isso, a diretora espera que seja possível trazer novos públicos e fortalecer o vínculo com o bairro.

Conforme Doris, o museu, que tem boa parte do acervo composto por artefatos indígenas, já recebe, no entanto, um público engajado, que busca saber das exposições e que discute o que está vendo nas exposições. "Construímos um discurso narrativo para a história, o que não é fácil de fazer, que está chamando a atenção do público", especificou.

Outra instituição, normalmente mais frequentada em dias comuns, a Casa de Cultura Mário Quintana buscou nas curiosidades do projeto e no antigo Hotel Majestic uma forma de atrair os visitantes. Segundo o membro do educativo Gustavo Marques, quem esteve no local neste sábado ficou sabendo que o rosa da Casa de Cultura foi desenvolvido especialmente para o projeto.

"Os arquitetos, Flávio Kiefer e Joel Gorski, estiveram aqui e explicaram que o hotel era cinza e preto. Além disso, eles contaram como foi pensado o espaço para receber uma instituição cultural, porque o hotel tinha muitos quartos e, apesar da fachada imponente, não era um hotel de luxo como muitos pensam", relatou. Para as crianças, houve 'caça ao tesouro' pelas exposições. "Foram muitas atividades. Tem coisas que nem trabalhando aqui eu sabia, então é muito bom", considerou.

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural, celebrado em 17 de agosto, foi decretado em 2019. Desde então, a Secretaria de Estado da Cultura promove as comemorações no terceiro final de semana de agosto em todo o Estado.