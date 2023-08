Ivo Ilario Czamanski, jornalista, fotógrafo e cineasta, morre aos 81 anos

Morreu neste sábado (19) o jornalista, fotógrafo e cineasta Ivo Ilario Czamanski. Em nota, a Associação Riograndense de Imprensa (Ari) lamentou o falecimento de Czamanski, que era membro titular do conselho fiscal da Associação. Natural de Passo Fundo, Czamanski, tinha 81 anos e sempre foi um apaixonado pelo Jornalismo e pelo Cinema. Foi o diretor de fotografia mais antigo do Rio Grande do Sul, conforme informações da Ari. Ao todo, atuou em mais de 300 trabalhos, entre curta-metragens e documentários, participando na maioria dos Festivais de Gramado, no Histórias Curtas e filmes no projeto Histórias Extraordinárias, para TV.Ele foi vencedor do prêmio de melhor fotografia, em 2007, com um trabalho realizado para a série Histórias Curtas da RBS TV. Em 2009, recebeu homenagem no 37º Festival de Cinema de Gramado por completar 50 anos de cinema. Czamanski era casado com Ivete Czamanski, e deixou os filhos Antônio Czamanski, também jornalista, e Luciana Schwalm.