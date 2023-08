Prefeitura de Porto Alegre fará mutirão de castração animal na Zona Sul

Na segunda-feira (21), abrem as inscrições para um mutirão gratuito para castração de animais que irá acontecer na zona sul da Capital. A iniciativa, promovida pelo Gabinete da Causa Animal, contempla os bairros Aberta dos Morros, Espírito Santo, Guarujá, Hípica, Ipanema, Pedra Redonda, Serraria, Tristeza, Vila Assunção e Vila Conceição. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (24), conforme as informações da prefeitura de Porto Alegre.

Informações sobre as inscrições

Para realizar as inscrições, os tutores interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar comprovante de residência e documento com foto. As inscrições devem ser feitas na subprefeitura Sul, localizada na avenida Eduardo Prado, nº 1921, loja 5, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

O tutor pode cadastrar até cinco animais, sendo que gatos e cachorros podem ser castrados a partir dos cinco meses, desde que a fêmea não esteja no cio e nem amamentando.

Em julho, a ação ocorreu nas regiões Partenon, Leste, Cruzeiro e Cristal. Foram castrados e microchipados 560 cães e gatos. Os cães receberam também coleira antiparasitária, que previne pulgas, carrapatos e leishmaniose.