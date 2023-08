Papa Francisco vai abençoar fragmento da mão do Cristo Protetor de Encantado

Um pedaço do Cristo Protetor de Encantado será levado ao Vaticano para receber a bênção do Papa Francisco. A peça será entregue por um grupo formado por integrantes da Associação Amigos de Cristo Protetor e membros da Igreja Católica. A viagem para a Itália ocorre na próxima segunda-feira (21) e a audiência com o sumo pontífice está marcada para o dia 30 deste mês, às 9g.

Inicialmente, o fragmento da mão direita, pesando cerca de 5kg e medindo aproximadamente 40 cm, seria leiloado e os recursos utilizados para a construção do monumento no Vale do Taquari. “Não sabíamos como seria a arrecadação para construir o monumento, aí surgiu a ideia de tirar um pedaço da mão para no futuro fazer um leilão. Se pensou: como seria se alguém tivesse um pedaço da estátua do Cristo Redentor 90 anos depois para guardar como relíquia? Começamos a arrecadar dinheiro e vimos que não seria necessário”, conta Robinson Gonzatti, vice-presidente da Associação Amigos de Cristo Protetor.

Em uma visita feita pelo Padre Leonir Chiarello, superior geral dos missionários scalabrinianos, surgiu a ideia de levar o pedaço da estátua até o Papa Francisco. Chiarello, que vive no Vaticano, ajudou na elaboração de uma carta entregue diretamente aos responsáveis pela agenda do Papa. No documento, foram incluídos todos os detalhes da pedra retirada e do Cristo Protetor e também informações sobre o número de visitantes, que já superou a marca de 200 mil pessoas

A retirada do pedaço da mão da estátua foi feita com o cuidado de garantir a veracidade da peça, por meio de protocolo no Cartório de Registros do município e com documentação em fotos e vídeos. Além de Gonzatti, integram a comitiva sua esposa Vanessa Goldoni, que também faz parte da Associação e coordena as visitas ao monumento, e o Padre Genoir Pieta, pároco de Encantando.

No retorno ao Brasil, o fragmento abençoado circulará por todas as dioceses no Rio Grande do Sul, divulgando o monumento do Cristo Protetor. “Queremos levar também a todas as principais catedrais do País para mostrar que estamos construindo o Cristo na nossa região”, explica Gonzatti. Passada essa etapa, a relíquia será colocada na Igreja Matriz, para que os fiéis possam se aproximar. “Assim terão contato da bênção que estamos buscando”, afirma.

O vice-presidente da Associação reforça a importância e a simbologia da viagem ao Vaticano. “Estamos indo buscar uma bênção, não é um objeto de ferro e concreto, é algo simbólico que está trazendo para nós e mexendo com a fé das pessoas. É algo que a gente não vê muito hoje em dia. A gente precisa ter fé e essa ligação com algo maior.”, ressalta Gonzatti.

Com 43,5 metros de altura - 37,5 metros da estátua e 6 metros do pedestal - o monumento do Cristo Protetor, erguido no Morro das Antenas, já mudou não só o cenário como a vida dos moradores de Encantado. Maior estátua cristão do mundo, vem atraindo fiéis e transformando a cidade em um importante destino de turismo religioso no Sul do Brasil.

As visitações guiadas ocorrem aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, mediante agendamento.

O Cristo Protetor de Encantado