Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 12 a 18 de agosto

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 12 e 18 de agosto de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Inspirado em Portugal, negócio especializado em pastel de nata abre em Porto AlegreA operação é uma parceria entre a Melnick e o Grupo Yashar, responsável por outras operações gastronômicas na Capital. Matéria: João Pedro Cechinni (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Com drinks, petiscos, massas e filés, novo bar aposta em gastronomia diversificada no Bom FimA novidade faz parte do Alameda Bom Fim, food hall que reúne diversas operações no bairro. Matéria: João Pedro Cechinni (GeraçãoE). Foto: Evandro Oliveira Rocha/JC.3. Desde 1980, Rapach Lanches é referência de xis em Canoas e mira chegada a Porto AlegreHoje, o negócio conta com cinco operações na cidade, sendo quatro lancherias e uma pizzaria. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Tradicional pizzaria sem glúten de Porto Alegre muda de ponto e agrega empório para celíacosA Senza Pizzeria, antiga Pizza Jack, agora opera ao lado da Briut, loja de produtos focada em pessoas com restrições alimentares. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC.5. Gaúchas entre 300 maiores varejistas do Brasil: quem subiu e quem caiu no rankingO ranking com os 300 maiores grupos do varejo, com dados de faturamento de 2022, tem 29 marcas gaúchas. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Montagem sobre fotos de Luiza Prado e Divulgação/JC.