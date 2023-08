Promotor de Justiça é baleado em Teutônia

O Ministério Público do Rio Grande do Sul confirmou que o promotor de Justiça Jair João Franz foi baleado na noite desta quinta (17), em Teutônia, no Vale do Taquari.

Por nota, o órgão informa que o servidor público está sendo atendido no hospital de Estrela. E completa: "O MPRS ressalta que todos os órgãos de segurança pública do Estado estão mobilizados e acompanham o caso. Não há informações sobre a motivação do crime. O Ministério Público seguirá cobrando com veemência a resolução do fato e a responsabilização dos envolvidos".