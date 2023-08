Sul, Campanha e Oeste têm alerta para temporais nesta sexta-feira

Uma nova frente fria ingressa no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, e favorece a ocorrência de tempestades. O dia começa com muito abafamento em cidades da Metade Norte e Leste. No Sul, na Campanha e no Oeste a instabilidade atua desde as primeiras horas da manhã com alerta para temporais. As informações são da Metsul Meteorologia.

A instabilidade deve se espalhar pelo Rio Grande do Sul com previsão de queda mais generalizada da temperatura devido ao ingresso do vento Sul mais frio. Nas áreas de fronteira com o Uruguai o tempo tende a firmar no turno da noite.



Nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, a passagem de uma frente fria muda o tempo em Porto Alegre. Aberturas de sol podem ocorrer pela manhã com expectativa de intenso abafamento antes da chuva. No sábado, dia 19 de agosto, o dia começa com chuva, mas depois o tempo melhora com previsão de frio.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 27°C

Mínima: 14°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 26

Mínima: 17