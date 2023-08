Aplicativo de transporte para mulheres, Lady Driver já opera na Capital

O aplicativo de transporte individual Lady Driver já está em operação em Porto Alegre desde o início desta semana. Com a premissa de ser exclusivo para mulheres, o App promete segurança para as passageiras e motoristas, além de gerar novos trabalhos para o público feminino. O dispositivo oferece ainda opções diferenciadas para crianças, adolescentes e idosos, mas as motoristas podem escolher não transportar passageiros do sexo masculino em nenhuma hipótese.

LEIA AINDA: Porto Alegre retoma serviço de patinetes elétricos por aluguel



A iniciativa já havia sido anunciada na Capital em 2021, mas por não ter atingido as metas estabelecidas pela plataforma, a operação não se concretizou. A sócia da franquia de Porto Alegre, Eliane Ishida, soube do aplicativo em maio deste ano e achou uma boa oportunidade de negócio. A empreendedora, junto com seu sócio, investiu R$ 84 mil na licença, mais os custos de marketing.

Nos planos de ampliação estão parcerias com estabelecimentos comerciais, como shoppings. Eliane afirma que o diferencial do aplicativo é o serviço ofertado. "Além da segurança para mulheres, também oferecemos um tratamento diferenciado para crianças e adolescentes, além de idosos", ressalta a empresária.

Para corridas dos dependentes, os menores de idade ou idosos, é preciso agendar na plataforma com no mínimo duas horas de antecedência. Após baixar o aplicativo, a responsável realiza também um cadastro do seu dependente, e assina um termo de compromisso. Contudo, não é necessário comprovar a idade, entre 8 e 16 anos, ou a partir de 65 para idosos. Eliane destaca ainda a investigação do histórico criminal e também na Receita Federal das motoristas.

A motorista e embaixadora da Lady Driver, Saionara Vargas, 40 anos e motorista há mais de seis em outras plataformas, explica que os rendimentos são melhores. Cada quilômetro rodado tem remuneração de R$2,50 e a corrida mínima custa R$8,50. Ela revela que escolheu se filiar à plataforma pois "tem valores mais atrativos, além da exclusividade e segurança de transportar somente mulheres". Em Porto Alegre já são mais de 400 motoristas ativas e 700 em processo de aprovação.

Sobre a procura por corridas, Saionara diz que a demanda é crescente, mas pela plataforma operar há menos de uma semana, os dados ainda não foram analisados. O pagamento pode ser feito via cartão de crédito, mas também via débito e dinheiro - as opções que ficam à escolha de cada motorista. Do valor da corrida, 75% fica para as motoristas, e os 25% restantes são divididos entre o licenciado da cidade, a plataforma e impostos.

LEIA TAMBÉM: Problemas de mobilidade urbana afetam Porto Alegre



Em todo o Brasil, já são 1,3 milhão de downloads do App e mais de 58 mil motoristas cadastradas, segundo a empresa. Lady Driver está disponível para download tanto na App Store quanto na Google Play Store. O aplicativo já opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza e Brasília. Também há planos de expansão para Canoas e Pelotas, no Estado.