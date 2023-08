Previsão indica chuvas fortes nesta sexta-feira, mas sem risco de ciclone

Uma nova frente fria ingressa no território gaúcho e favorece a ocorrência de tempestades nesta sexta-feira (18), confome divulgação da MetSul. Essas instabilidades estão associadas a uma região de baixa pressão juntamente com o fluxo de umidade da Amazônia causam riscos de temporais isolados, rajadas de vento e eventual queda de granizo na Campanha, Sul, Centro, Vales e Região Metropolitana.

O dia começa com temperaturas mais altas em cidades da Metade Norte e Leste, porém, na metade Sul, na Campanha e no Oeste do estado a instabilidade atua desde as primeiras horas da manhã com alerta para temporais. Entre a tarde e a noite, a chuva e os temporais se espalham até o Norte com previsão de queda mais generalizada da temperatura devido ao ingresso do vento sul mais frio. Nas áreas de fronteira com o Uruguai o tempo tende a ficar mais estável no turno da noite.

A Defesa Civil do RS indicou um cenário semelhante, com risco de chuvas e ventos fortes ao longo da sexta-feira, mas sem alertar para um eventual risco de ciclone.

Em Porto Alegre podem ocorrer aberturas de sol podem ocorrer pela manhã, com expectativa de intenso aumento da tempetura no período anterior a chuva.