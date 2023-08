Com temperatura chegando a 30°C, RS tem alerta de temporal a partir desta quinta-feira

Inmet) emitiu um alerta de temporal no Rio Grande do Sul a partir do final da tarde desta quinta-feira (17). Pode chover forte entre 18h desta quinta e 10h de sexta-feira (18). O temperaturas na faixa de 30°C nesta tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu uma partir do final da tarde desta quinta-feira (17).. O Estado está sob efeito de uma massa de ar quente , que deixa asnesta tarde.

Segundo o Inmet, as condições meteorológicas estarão favoráveis a ocorrência de chuvas moderadas a forte, possibilidade de queda de granizo, trovoadas, e rajadas de vento entre (50 Km/h e 90 Km/h), em áreas isoladas da metade Sul do Rio Grande do Sul.

O tempo permanece instável no Estado entre sábado (19) e o domingo (20) com chuvas de intensidade moderadas a forte, possibilidade de queda de granizo, trovoadas, e rajadas de vento entre (50 Km/h e 90 Km/h), em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, exceto a divisa com o Uruguai.