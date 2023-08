Rio Grande do Sul pode ter máximas ao redor dos 33ºC nesta quinta-feira

O ápice do aquecimento deve ocorrer nesta quinta-feira, dia 17 de agosto, no Rio Grande do Sul. O vento predomina de Norte e Noroeste e deixa a temperatura mínima e máxima acima da média com sensação de intenso abafamento por todas as regiões. As informações são da Metsul Meteorologia. O sol aparece entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nuvens e pancadas de chuva em áreas de fronteira com o Uruguai. Há risco de temporais isolados. Amanhã a instabilidade se espalha por todas as regiões com previsão de virada na temperatura.O sol predomina, nesta quinta-feira, dia 17 de agosto, com previsão de intenso abafamento. As nuvens aumentam no período da noite e pode ter chuva passageira. Na sexta (18) o tempo fica instável com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura sobe menos que nos dias anteriores. Já o fim de semana terá queda na temperatura.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 33°CMínima: 9°CPorto Alegre – previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 32ºC Mínima: 16ºC