Cootravipa capacitará trabalhadores de cinco Unidades de Tratamento de Porto Alegre

A Cooperativa dos Trabalhadores das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) dá início a um novo projeto que visa a capacitação e o desenvolvimento dos trabalhadores de cinco Unidades de Triagem (UTs) de Porto Alegre e suas comunidades. No próximo sábado (19), na Associação do Campo da Tuca - Vila São João, o projeto “Empreender Para Crescer” realizará sua palestra inaugural, com o case, Cootravipa – A União que deu certo, ministrada por uma de suas sócias fundadoras – Elizabete dos Santos Freitas, sendo a primeira atividade do cronograma das ações educacionais e sociais do projeto, que se estende até o mês de novembro.

A cooperativa é responsável pela Coleta Seletiva da capital gaúcha e entrega o resíduo coletado nas Unidades de Triagem do município. Foi justamente a partir do trabalho interligado entre a Cootravipa e as UT’s, que surgiu a ideia de realizar o “Empreender para Crescer”. O projeto, que conta com a parceria do Fundo Social, uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop, do Sistema OCERGS, tem seus conteúdos pautados pelas necessidades e interesses dos próprios agentes de triagem, resultado de um mapeamento realizado pela cooperativa.



Com início das atividades marcado para o próximo final de semana, o cronograma das capacitações contempla cinco eixos: Educação Cooperativista; Empreendedorismo e Inovação; Comunicação e Redes Sociais; Gestão Financeira e Gestão Ambiental. Cada eixo disponibilizará 80 vagas para os cursos e palestras para cada área específica.



“Nossa iniciativa quer impactar as comunidades em torno das UTs, bem como as famílias dos agentes de triagem. Levar os conceitos de empreendedorismo, de gestão e sobre o Cooperativismo é importante para o ecossistema da sustentabilidade. Estamos levando o desenvolvimento às unidades, para melhorar o cenário do descarte de resíduos que encontramos atualmente, para torná-lo mais autônomo, eficaz e rentável”, afirma a presidente da Cootravipa, Imanjara Marques de Paula.



No planejamento do projeto Empreender Para Crescer também está prevista a criação de uma peça de teatro infantil com temática voltada à sustentabilidade. A obra será produzida do zero, por profissionais especializados. Utilizando termos empregados no universo da sustentabilidade e linguagem adaptada ao público infanto juvenil, pois, será apresentada, de forma gratuita, às crianças e jovens das famílias dos agentes e de suas comunidades. Estão previstas para o mês de outubro duas apresentações no Teatro Renascença e outras seis em escolas parceiras do projeto, o que significa que mais de 1200 crianças serão impactadas pela ação.



Além da parceria do Fundo Social do Sescoop/SistemaOCERGS, o projeto contará com recursos disponibilizados por fornecedores parceiros da Cootravipa, que irão patrocinar alimentos durante a execução das capacitações e ao final dos cursos, os alunos receberão cestas básicas. A distribuição destas cestas, visa estimular a participação de um número maior de recicladores nos cursos, sem perderem o dinheiro que leva a comida para a mesa de cada um deles, enquanto se capacitam.



As UTs contempladas pelo projeto estão localizadas nos bairros Cavalhada, Floresta e Partenon, em Porto Alegre. “As unidades foram selecionadas a partir de um mapeamento realizado pela nossa engenheira química, com base no contexto do que cada uma e das necessidades dos agentes. Elas também foram escolhidas pela sua ‘maturidade’, focando nas mais proativas a uma mudança de cultura”, destaca Imanjara.





O QUÊ: Palestra Inaugural do Projeto Empreender Para Crescer da Cootravipa

QUANDO: 19 de agosto de 2023, sábado, às 14h

ONDE: Associação Campo da Tuca, Rua D. Vila São João - Porto Alegre/RS