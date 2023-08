Governo anuncia investimentos na área da saúde e novos programas de assistência social

Com foco no cuidado das pessoas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, nesta quarta-feira (16), o repasse de R$ 30 milhões para hospitais de pequeno porte por meio do programa Avançar na Saúde. No Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, também foram lançados dois programas voltados à assistência social.

“Este é o maior investimento na área já realizado nos últimos 20 anos. No início deste ano, em uma nova rodada de investimentos, divulgamos R$ 90 milhões para a rede hospitalar, incluindo a Rede Bem Cuidar e as obras de hospitais próprios do Estado. E agora o valor vai para os hospitais de pequeno porte”, frisou Leite.

Segundo a secretária da Saúde, Arita Bergmann, os recursos impactarão 67% da população de municípios de até 10 mil habitantes. Serão contemplados 125 hospitais com até 50 leitos – que poderão receber até R$ 750 mil cada. “É fundamental que o governo mantenha essa ligação entre a Saúde e a assistência social. Esta gestão investiu muito na atenção primária, a Rede Bem Cuidar é um sucesso e faltava uma estrutura intermediária para poder dar funcionalidade a esses serviços”, completa a gestora.

Nesse espírito, também foram apresentados dois programas da Secretaria de Assistência Social (SAS): Universitário do Amanhã e Empreender Social RS. O titular da pasta, Beto Fantinel, aponta que “os municípios já estão sendo comunicados para que se organizem de forma a dar o suporte necessário a incluir as pessoas e fazer as transformações sociais necessárias ao nosso Rio Grande”.

O projeto Universitário do Amanhã, em convênio entre o governo e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), busca incrementar as oportunidades de acesso dos jovens ao Ensino Superior. Por meio de cursos, a ideia é apoiar a preparação de jovens em situação de vulnerabilidade para a edição de 2023 do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A oferta de até 30 vagas por município beneficia jovens com idades de 17 a 24 anos, em situação de baixa renda (inscritos no Cadastro Único) do governo federal, concluintes ou que concluíram o Ensino Médio e residentes em cidades com até 25 mil habitantes. Os municípios, por sua vez, precisam garantir o espaço físico com acesso público e gratuito a computadores e à internet para uso dos jovens selecionados, além da capacidade e disposição de auxiliar o processo de acompanhamento e monitoramento do projeto.

Já o Empreender Social RS é um Acordo de Cooperação Técnica com a ONG Aliança Empreendedora (que que ofertará a plataforma de cursos e a capacitação de 750 facilitadores). O objetivo é capacitar microempreendedores e nanoempreendedores do Estado por meio da oferta de cursos de qualificação voltados à área de empreendedorismo e finanças. Serão oferecidas 15 mil vagas.