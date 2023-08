Temperatura deve ultrapassar os 30ºC no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

O tempo seguirá firme com a presença do sol desde as primeiras horas desta quarta-feira, dia 16 de agosto. O vento ingressa quente de Norte para Sul com previsão de aquecimento rápido e sensação de calor no período da tarde. Nos Campos de Cima da Serra o dia começa com frio e temperatura mínima inferior a 5°C. As informações são da Metsul Meteorologia. Na grande maioria das áreas a temperatura mínima deverá oscilar entre 16ºC e 18°C. Por outro lado, à tarde a temperatura deve ultrapassar a marca de 30°C em diversas cidades gaúchas do Oeste, Sul e dos vales. Amanhã esquenta ainda mais e a instabilidade avança no Sul e parte central.O sol predomina e eleva a temperatura com previsão de abafamento nesta quarta-feira, dia 16 de agosto. Amanhã o sol predomina com previsão de mínimas e máximas elevadas. No turno da noite chove e não se afasta a possibilidade de temporais isolados. Na sexta-feira, dia 18 de agosto, o tempo fica instável com chuva e menor variação térmica. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 32°CMínima: 4°CPorto Alegre – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 29ºC Mínima: 11ºC