ONS restabelece fornecimento de energia nas regiões Sul e Sudeste

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que a recomposição do abastecimento de energia elétrica foi concluída nas regiões Sul e Sudeste após o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na manhã desta terça-feira (15). De acordo com o ONS, a ocorrência interrompeu 16 mil megawatts em todas as regiões do País e, até 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil megawatts de carga.O ONS afirmou que houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste. Com isso, a interrupção no Sul e no Sudeste "foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência". As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.