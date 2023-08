Rio Grande do Sul tem mais um amanhecer frio nesta terça-feira

O perfil seco da atmosfera irá propiciar mais um amanhecer de frio no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, dia 15 de agosto. Nas áreas de maior altitude do Sul e do Norte as mínimas poderão chegar perto de zero grau com risco de geada esparsa. Ao longo do dia o vento ingressa fraco de Norte para Sul e eleva a temperatura. As informações são da Metsul Meteorologia.A previsão é de uma tarde ensolarada e de aquecimento gradativo com temperaturas máximas ao redor de 28°C no Oeste e Noroeste. Nos próximos dias a temperatura subirá ainda mais com previsão de calor atípico para agosto. De sexta-feira (18) para sábado (19), retornam a chuva e o frio. A expectativa é de mais um dia de sol em Porto Alegre. No começo da manhã desta terça-feira, não se afasta a formação de nevoeiros. Já no período da tarde a temperatura esquenta mais e fica agradável. Na quarta (16) e quinta-feira (17), a previsão é de temperatura muito alta para esta época do ano com previsão de tempo firme. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 28°CMínima: 1°CPorto Alegre – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 24ºC Mínima: 8ºC