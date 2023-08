Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Afetado pela queda no poder aquisitivo e o desemprego, o comércio de Pelotas luta contra o endividamento e busca se recuperação.

• Geraldo Da Camino, procurador-geral do Ministério Público de Contas, é o entrevistado especial desta segunda-feira. Após 15, Da Camino deixará o cargo e relembra alguns dos principais momentos na sua trajetória.

• A 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado teve início no sábado. O filme 'Ângela', com Isis Valverde no papel principal, abriu a mostra competitiva. Saiba mais