Semana começa com tempo seco, frio e formação de geada no Rio Grande do Sul

A massa de ar seco continua predominando no Rio Grande do Sul no início desta semana. O amanhecer desta segunda-feira (14) terá frio intenso com mínimas ao redor de -1°C e -2°C entre o Oeste, a Campanha e os Campos de Cima da Serra. Há risco de formação de geada ampla, podendo ter forte intensidade. As informações são da MetSul Meteorologia.

Durante a tarde, o tempo fica ensolarado com aquecimento lento. As máximas irão oscilar entre 17°C e 19°C na Metade Sul. Já no Norte e Noroeste, esquenta mais com projeção de 20°C a 22°C.

Na terça-feira (15), o frio perde força, contudo as mínimas ainda oscilam ao redor de zero. A partir de quarta (16) o ar quente irá propiciar calor e máximas chegando aos 30°C.

Em Porto Alegre, a segunda-feira começa com frio intenso e predomínio de sol. A tarde fica amena. Na terça, o tempo segue firme com grande amplitude térmica. A chegada de ar quente nos baixos níveis da atmosfera propicia a formação de nevoeiros. A tarde será de sol e calor. A quinta segue abafada.



Rio Grande do Sul - previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 21°C

Min: -2°C



Porto Alegre - previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 21°C

Mínima: 5°C