Domingo amanhece com geada e frio intenso no interior do Estado

domingo de Dia dos Pais no Estado. De acordo com dados da MetSul Meteorologia, as baixas temperaturas acontecem por conta de um ciclone extratopical no Atlântico Sul, a Leste da Argentina, que leva uma frente fria para os estados do sul do País.

O centro de alta pressão esteve no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo, registrando temperaturas ao redor ou abaixo de 5ºC na maioria dos municípios ao amanhecer. A cidade de São José dos Ausentes, no norte do Estado, amanheceu com geada e marcos de 5ºC.

Ao longo do dia, Porto Alegre deve ter mínimas de 8ºC a 10ºC em bairros centrais. Em pontos das zonas Sul e Leste, a temperatura fica entre 5ºC e 7ºC. A Região Metropolitana terá de 6ºC a 9ºC de mínimas na maioria das localidades.



Apesar das baixas temperaturas, o sol predomina no Estado ao longo de todo o domingo. Cidades devem registrar máximas ao redor de 15ºC ou pouco acima. No Sul e na Campanha, máximas em várias cidades de apenas 12º a 13ºC, enquanto na serra as máximas tendem a ficar entre 13ºC e 15ºC.