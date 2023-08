Começa a montagem de piquetes no Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia

Depois do impasse envolvendo as obras de revitalização no Parque da Harmonia em Porto Alegre e da suspensão dos trabalhos no local e posterior liberação pela Justiça, teve início neste sábado (12) a montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha. Às 8h, chegaram os primeiros caminhões com madeiras e outros materiais dos participantes a serem usados para a estrutura dos galpões. Neste ano, serão 235 piquetes no evento, que começa no dia 1º de setembro.A montagem dos piquetes foi dividida em três fases para agilizar o serviço. Os trabalhos da primeira etapa continuam durante o domingo (13) e ocorrem até terça-feira (15), quando deverão ser montados 120 piquetes. A presidente da Comissão municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso, disse que a arrancada do trabalho transcorreu com normalidade e muito entusiasmo dos primeiros acampados. "Muito bonito ver o sentimento de amor e pertencimento dos tradicionalistas com o Parque Harmonia. É como se fosse a luta de chimangos e maragatos unidos no mesmo laço", disse.Na quarta-feira (16), mais 69 estruturas serão levantadas. Até o próximo sábado (19), a previsão é que os demais sejam erguidos.