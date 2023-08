Pesquisador gaúcho acredita que a cura da doença de Alzheimer está próxima

“Existe esperança. Estamos no caminho certo”. É com otimismo que o médico gaúcho Pedro Rosa Neto, autoridade internacional na pesquisa sobre a doença de Alzheimer, projeta o futuro do tratamento do mal. O médico esteve na última semana no Hospital Moinhos de Vento para participar de uma edição do Grand Round.

A confiança do diretor do Centro de Pesquisa para Estudos em Envelhecimento e professor de Neurologia da Universidade McGill, de Montreal, no Canadá, se justifica. Nos últimos anos, pesquisadores de todo o mundo têm feito esforços para descobrir a melhor maneira de identificar e tratar o problema, ainda incurável.

No âmbito dos diagnósticos, apontou Rosa Neto, exames de imagem, com uso de PET- CT, são formas importantes de avaliação e de acompanhamento dos pacientes. As análises, no entanto, ainda têm custo elevado. Por outro lado, novos tipos de testes, mais acessíveis, estão cada vez mais perto de se tornar realidade. São exames de sangue – como os que medem glicose e colesterol, por exemplo –, capazes de indicar a presença de substâncias características da doença de Alzheimer no cérebro.

“Precisamos ter tecnologias capazes de fazer o mesmo que os exames de imagem fazem, mas com muito menos dinheiro. Isso é muito importante, pois terá impacto não somente na saúde pública, mas também vai trazer esses avanços para países sem tanta condição financeira”, disse o investigador gaúcho, apresentando uma tela com imagens de cérebros captadas por equipamentos de PET-CT.

“Essa imagem é muito poderosa. Faz uma associação entre o que a gente consegue medir no sangue e o que conseguimos medir no cérebro (com o PET-CT). Esses exames de sangue são correspondentes às mesmas alterações patológicas que a gente pode medir usando um scan, que custa, hoje, R$ 9 mil. Conseguimos fazer isso por R$ 400”.

A partir do diagnóstico correto, as chances de se ter um tratamento bem-sucedido aumentam. Atualmente, existem algumas drogas aprovadas e outras em fase de análise. Apesar de atuarem em uma das principais causas da doença – o acúmulo da proteína beta-amiloide no cérebro –, elas ainda não conseguem reverter a neurodegeneração do órgão e têm muitos, e sérios, efeitos colaterais.

“Essa é a primeira geração desses medicamentos. Acreditamos que as futuras virão com menos efeitos secundários, serão mais seguras e poderão trazer para os pacientes uma melhora clínica muito mais significativa”, concluiu o médico.