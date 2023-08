Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 5 a 11 de agosto

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 5 e 11 de agosto de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Veja a lista de bancas e restaurantes do Mercado Público que abrirão aos domingosFuncionamento aos domingos vai ser das 10h às 16h com maior número de lojas. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Andressa Pufal/JC.2. Terminal Parobé é entregue revitalizado à populaçãoO ponto de embarque e desembarque de passageiros recebe cerca de 64 mil pessoas por dia. Matéria: Redação. Foto: Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC.3. Zaffari deve ampliar loja de vizinhança em bairro de Porto AlegreÁrea ao lado do supermercado, que era sede do Kennel Club, foi liberada para futuro projeto. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Renato Portaluppi monta projeto e define plano para Luan no GrêmioO camisa 7 se mostrou grato pela oportunidade de voltar e está empenhado em mostrar que merece a chance recebida. Matéria: Folhapress. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC.5. Com inspirações na cozinha italiana, Libertino inaugura novo bar no Bom FimO cardápio possui opções como sanduíche de porchetta, pizzas e antepastos, além de uma carta de vinhos, drinks e espumantes. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.