Gam3 Parks vai adotar Plano de Mitigação e Monitoramento de Ruídos no Parque da Harmonia

A Gam3 Parks, empresa responsável pela revitalização do Parque da Harmonia e administração do trecho 1 da Orla em Porto Alegre, divulgou uma nota na noite desta quinta-feira (10) afirmando que fará a implementação de um abrangente Plano de Mitigação e Monitoramento de Ruídos. As primeiras ações serão adotadas já por ocasião do Acampamento Farroupilha, em setembro.

recomenda à prefeitura que não autorize a realização de grandes eventos de música no Parque sem que a Gam3 Parks elabore um plano de controle de ruídos. O posicionamento veio na esteira da manifestação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) divulgada mais cedo. O texto assinado pela promotora de Justiça Annelise Monteiro Steigleder

“Entendemos que eventos de grande porte, como o Acampamento Farroupilha e outros festivais, trazem consigo a alegria e riqueza da cultura, porém também podem gerar desafios relacionados ao ruído. Para assegurar que tanto os residentes de bairros vizinhos ao parque quanto os visitantes tenham uma experiência agradável, buscaremos medidas proativas para monitorar e controlar os níveis de ruído”, diz a concessionária.

O plano prevê avaliação detalhada dos níveis de ruído, contratação de profissionais especializados na área e possíveis readequação de palco e ajustes no sistema de som se necessário. “Acreditamos ser possível harmonizar eventos de entretenimento com o bem-estar da comunidade. Nossa prioridade é criar uma experiência positiva para todos os envolvidos, e o Plano de Mitigação e Monitoramento de Ruídos é um reflexo desse compromisso”, afirma a Gam3 Parks.

Leia a íntegra do comunidado da Gam3 Parks:

"Nota à Imprensa: Plano de Mitigação e Monitoramento de Ruídos no Parque Harmonia



Principais Aspectos do Plano:



Recorrência para Avaliação Consistente: Reconhecemos a necessidade de uma análise detalhada e avaliação consistente dos níveis de ruído, o plano será iniciado durante o Acampamento Farroupilha, permitindo uma compreensão aprofundada dos padrões de sonoros ao longo do evento. Ele servirá de base para os demais.



Profissionais Especializados: Contaremos com profissionais especializados no campo de avaliação de ruídos. Estes profissionais serão estrategicamente deslocados para diferentes pontos da cidade, a fim de avaliar o potencial dos ruídos em várias áreas.



Monitoramento Contínuo: Através do uso de tecnologia de medição de ruído, implementaremos um monitoramento contínuo das emissões sonoras durante os shows e atividades do Acampamento Farroupilha. Isso permitirá que possamos tomar medidas imediatas caso os níveis ultrapassem os limites estabelecidos pela legislação municipal.



Ação de Mitigação: Caso seja identificada uma situação em que os níveis de ruído excedam os padrões aceitáveis, tomaremos medidas imediatas para mitigar o problema. Isso pode incluir ajustes nos sistemas de som, realocação de palcos, entre outras estratégias.



Comunicação Transparente: Estamos comprometidos em manter uma comunicação transparente com a comunidade e os frequentadores do Parque Harmonia. Caso haja alterações no programa de shows ou outras ações relevantes, forneceremos atualizações oportunas para que todos possam se manter informados.



Acreditamos ser possível harmonizar eventos de entretenimento com o bem-estar da comunidade. Nossa prioridade é criar uma experiência positiva para todos os envolvidos, e o Plano de Mitigação e Monitoramento de Ruídos é um reflexo desse compromisso."