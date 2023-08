Patagonia desafia aventureiros a encontrar recepção escondida em Porto Alegre neste sábado

A Cerveza Patagonia reabre seu Hotel 5 Bilhões de Estrelas, que no último ano levou convidados para desfrutarem uma experiência com vista privilegiada do céu estrelado. A ideia é levar os participantes a um "hotel 5 bilhões", em referência ao "hotel cinco estrelas." Desta vez, o check-in será feito por quem encontrar as recepções, escondidas em lugares secretos em meio a natureza. No Rio Grande do Sul, a recepção secreta já tem data: neste sábado, dia 12 de agosto.



A cervejaria decidiu esconder suas recepções em lugares secretos nas capitais do RS, SC e PR, desafiando o público a encontrá-las em meio a natureza para garantir sua reserva. As dicas para encontrar as recepções estão sendo divulgadas nas redes sociais da marca, de modo que o primeiro explorador a encontrá-la ganhará uma estadia, com direito a acompanhante, para se tornar hóspede do hotel, que “abre suas portas” oficialmente em setembro, na Serra Catarinense.



Com barracas no topo de uma montanha, o hotel ao ar livre traz a proposta de trocar o luxo de um hotel tradicional pela simplicidade e beleza da paisagem natural. O menu assinado por chefs se torna um assado no fogo de chão, o ar-condicionado é substituído pelo ar natural das montanhas, e a TV com definição 4K perde espaço para o espetáculo de contraste das estrelas no céu noturno.



Rodrigo Hilbert será o embaixador da ação



Para dar voz à campanha, a Cerveza Patagonia apresenta seu novo embaixador: Rodrigo Hilbert. O apresentador, reconhecido por seu lado explorador, já demonstrou diversas vezes sua paixão pela natureza e o ar livre, representando perfeitamente a proposta da marca. “Esse projeto é muito especial para mim, pois fazer esse chamado para as montanhas desperta boas lembranças. É gratificante participar de uma campanha cuja marca entende o real significado de conexão com a natureza”, conta Hilbert, que além de um filme publicitário, também fará conteúdos especiais sobre o projeto.



Com o mote “nosso mundo é lá fora”, a cervejaria quer inspirar as pessoas a escaparem do dia a dia dos grandes centros para se reconectarem com a natureza. “Queremos fazer a provocação de que cada pessoa possui um aventureiro dentro de si, e nada melhor do que essa busca pelas recepções para sair da rotina e desbravar novas experiências. Aprimoramos o Hotel de 5 Bilhões de Estrelas para irmos além, dando um empurrãozinho para as pessoas desbravarem o mundo lá fora, que é o mundo de Patagonia”, afirma Thomás Debeus, head de marketing da Cerveza Patagonia no Brasil.



As recepções estarão instaladas durante o mês de agosto em cada cidade: dia 12 em Porto Alegre (RS); dia 13 em Florianópolis (SC); dia 19 em Curitiba (PR); e dia 20 em São Bento do Sapucaí (SP). Os ganhadores serão anunciados nas redes sociais da marca.