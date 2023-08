Oeste e Leste do Rio Grande do Sul têm possibilidade de temporais nesta sexta-feira

Uma linha de instabilidade pode cruzar o Rio Grande do Sul na primeira metade desta sexta-feira, dia 11 de agosto. A instabilidade avança de Oeste para Leste de forma rápida com potencial para vendavais, raios e queda de granizo. Há risco de chuva forte a torrencial, porém, com o rápido deslocamento a chuva tende a ser de curta duração. As informações são da Metsul Meteorologia.



Os alagamentos pontuais poderão ocorrer no Rio Grande do Sul. Depois, o sol aparece com previsão de aquecimento. Entre o fim da tarde e à noite a chuva retorna com declínio da temperatura.

A primeira metade desta sexta-feira, dia 11 de agosto, tem alto risco de temporais com vento e granizo na Região Metropolitana. Há previsão de eventos de chuva forte e alagamentos. Ao longo do dia alternam períodos de sol e chuva e a temperatura fica amena. O fim de semana tem frio intenso com chuva no sábado.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 26°C

Mínima: 13°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 18ºC