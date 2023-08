MP quer que prefeitura não libere festivais no Harmonia sem controle de ruídos

Depois da polêmica envolvendo o corte de árvores no Parque da Harmonia, que levou à suspensão das obras de revitalização no local, e o risco para a realização do Acampamento Farroupilha, outros eventos previstos no espaço estão ameaçados. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) está recomendando à prefeitura de Porto Alegre que não autorize a realização de grandes eventos de música na área sem que a concessionária, a Gam3 Parks, elabore um plano de controle de ruídos. A medida pode afetar os festivais Rap In Cena, em outubro, e o Turá, em novembro. A edição do Rap in Cena do ano passado atraiu 30 mil pessoas durante dois dias.