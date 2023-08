Comunicação entre governos e periferias ainda é desafio para o desenvolvimento social

Na entrada da EMEF Morro da Cruz, uma moradora estava ansiosa para falar com o governador, Eduardo Leite, que participou, durante o pré-evento do 2º Congresso Popular de Educação para a Cidadania, junto ao filósofo americano Michael Sandel e a líderes comunitários, de uma roda de conversa promovida na comunidade da zona leste de Porto Alegre nesta quarta-feira (9). Ela queria denunciar problemas de estrutura em uma outra escola do bairro, tema que seria levantado também por outros participantes, que identificaram a falta de comunicação com os governos e as burocracias como desafios para o desenvolvimento, bem como a necessidade latente de um olhar específico para as regiões mais pobres.



Muitos integrantes da comunidade do Morro da Cruz estavam presentes, ávidos por diálogo e prestando atenção no que era debatido, aplaudindo sempre que concordavam com os participantes da roda. Eles lotaram o espaço, mesmo com a chuva e a umidade que tomavam conta do local, para debater as necessidades da região, num gesto que demonstra que a iniciativa de troca direta entre o poder público e a comunidade pode ser frutífera. A diretora da escola, Daniela da Rosa, considerou o evento, denominado "a importância do engajamento social entre diferentes setores da sociedade", potente. “Por estarmos tão longe do centro da cidade, receber um evento como esse, com autoridades vindo discutir em roda, com as mães, com as associações, falando dos problemas e buscando soluções, é de uma potência gigantesca."



Educação e diálogo são caminhos para superar desigualdades, afirmam participantes



O filósofo Michael Sandel, que palestra no Fronteiras do Pensamento nesta quarta-feira (9), começou o diálogo provocando a todos que respondessem a uma simples pergunta: “Qual seria a principal mudança que gostariam de provocar juntos?”, questionou. A partir deste momento, a roda trouxe muitas situações que precisam ser combatidas, como violência, racismo, fome e falta de serviços.



Como solução, a educação, com igualdade de oportunidades, a necessidade de mais diálogo com o poder público e a redução de burocracias foram os tópicos mais suscitados entre os participantes. “A educação gera perspectivas de vida”, refletiu a representante da ONG Misturaí, Mara Nunes. Já a mediadora Patrícia Rodrigues disse: “a gente tem que descer, ser escutado e enxergado.” A Mãe Bia, como se identifica a líder comunitária do Arquipélago de Porto Alegre, reforçou a necessidade de comunicação entre governos e periferias. “É uma dificuldade muito grande, uma burocracia que caminha a passos lentos enquanto o mundo é veloz”, afirmou.





O governador Eduardo Leite se demonstrou disposto a ouvir as demandas da comunidade e disse que é sensível a elas, mas que, muitas vezes, ‘falta dinheiro’ para resolver todos os problemas. “Às vezes, o que sobra no final do dia é muito pouco.” Ele também concordou com a necessidade de mais diálogo entre o Estado e as periferias. “Diálogo não é só deixar o outro falar, é ouvir e entender o outro”, ponderou. No final da conversa, o filósofo americano ressaltou que as “periferias tem algo para ensinar sobre democracia e cidadania.” Para ele, mais do que dificuldades, há também muito potencial nesses lugares. “Vocês estão descrevendo a força que vocês têm ao se organizarem em conjunto para lidar com as necessidades”, concluiu Sandel.



O 2º Congresso Popular de Educação para a Cidadania acontece entre os dias 22 e 24 de setembro.