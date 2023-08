Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul têm possibilidade chuva

Nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, a instabilidade dará algumas horas de trégua ao Rio Grande do Sul. Isso porque na madrugada podem ocorrer pancadas de chuva em parte do Leste e Nordeste do Estado e no período da noite a chuva retorna pela fronteira com o Uruguai. As informações são da Metsul Meteorologia.



Há risco de temporais com granizo à noite. Entre o vai e vem da chuva ocorrerão aberturas de sol ao longo dia e com a presença de vento Norte a temperatura dará um salto. Comparando as máximas de quarta (9) para quinta, a elevação poderá superar 10°C em algumas áreas.

O sol aparece alternando entre períodos de maior nebulosidade em Porto Alegre nesta quinta. O vento predomina de Norte e eleva a temperatura com previsão de abafamento. Entre sexta-feira (11) e sábado (12) uma nova frente fria cruza o Rio Grande do Sul e provoca eventos de chuva forte com virada brusca na temperatura.





Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 21°C

Mínima: 8°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 25ºC

Mínima: 15ºC