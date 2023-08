Secretário de inovação do Estado defende mudança no modelo atual de ensino

A partir de pesquisas e observações de locais de ensino, o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, se juntaram para pensar a educação. Uma das maiores preocupações dos gestores é o uso de equipamentos tecnológicos, além das metodologias e espaços de aprendizagem.

O superintendente regional do Sesi, Juliano Colombo, afirma que a educação é uma prioridade da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em seu ciclo de inovação. Ele avalia que a tecnologia traz a discussão sobre o modelo educacional utilizado, mas não é a solução da aprendizagem efetiva, muito menos a vilã. “Tecnologia não é o fim, é o meio, o problema é o modo de uso”, avalia Colombo. Ele cita alguns países que proibiram o uso de celular nas salas de aula, mas não acredita que essa seja a solução para que o aluno preste atenção.

A figura do professor segue sendo essencial para a aprendizagem, mas para isso, os docentes também devem aprender a utilizar as tecnologias. Colombo defende que o “impacto positivo da tecnologia depende do suporte integrado e do professor”. Para ele, a educação deve ser prática, e não conteudista, e parte do problema está na formação dos professores, que não acompanha a mudança do mundo. O superintendente também cita escândalos de compras de materiais tecnológicos sem infraestrutura nas escolas e nem capacitação dos professores.

O secretário adjunto da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub, avalia que a parceria vem ao encontro da prioridade do governo Leite, que é a educação. Ele comenta que muito antes de sonhar e pensar em inserir as tecnologias nas escolas públicas, deve-se considerar os problemas estruturais. “Temos que criar o ambiente mínimo para a aprendizagem”, defende Ayub, citando um estudo que avaliou que 15% dos professores da rede pública de Porto Alegre são analfabetos digitais.

Ele reconhece que o setor público, muitas vezes, não consegue acompanhar as mudanças no devido tempo, mas diz que a Secretaria de Inovação está junto com a pasta de educação pensando no processo de transformação do ensino. Uma das metas é mostrar para os jovens que eles devem seguir uma formação acadêmica, mesmo que o sonho seja empreender. Contudo, “não adianta utilizar o método tradicional de ensino”, ressalta Ayub.

Já o head de UX da Apple Developer Academy de Porto Alegre, Franz Figueroa traz a visão de uma pessoa da área da tecnologia. Ele acredita que a transformação é uma cena constante e as pessoas devem se adaptar. “Tem que usar na sala de aula o que já faz parte do mundo”, defende Figueroa, para quem o bom uso da tecnologia é um potencializador da aprendizagem, uma vez que a inovação parte do princípio do erro e que as pessoas, principalmente os professores, devem aprender, desaprender e reaprender. Na sua avaliação, há uma incompatibilidade entre a educação e o mercado de trabalho.

O Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergs (Citec) promoveu o segundo encontro de seu 1º Ciclo de Debates sobre Educação, Inovação e Trabalho nesta quarta-feira (9). O evento ocorreu no Centro de Formação de Professores do Sesi, no Centro Histórico. Participaram da palestra o secretário adjunto da secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Raphael Ayub; o superintendente do Sesi/RS, Juliano Colombo; o head de UX da Apple Developer Academy e professor universitário, Franz Figueroa, e o CEO da empresa de tecnologia Novus, Marcos Dillenburg.