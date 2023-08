40º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo promove debate sobre liberdade

“Liberdade” é o tema do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2023, lançado na manhã desta quarta-feira (9) no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Há quarto décadas ininterruptas, a distinção promovida pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) e pela Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) reconhece os melhores trabalhos voltados à vigilância e ao respeito dos cidadãos.

Para o presidente do MJDH, Jair Krischke, a premiação costuma ser vanguarda nos pontos relacionados ao combate a violações das normas que reconhecem e protegem a dignidade das pessoas. “Fizemos um levantamento dos premiados nos últimos 40 anos e percebemos o quanto estivemos à frente nos assuntos. Já falávamos de fake news antes mesmo de ser um tópico recorrente nos debates. Da mesma forma, abordamos a extinção das abelhas quando ninguém se alertava para o fato”, observou o dirigente.

Sobre o mote deste ano, Krischke acrescentou que a escolha deve-se ao “silenciamento pelo qual a questão passou nos últimos quatro anos”. “O assunto Direitos Humanos estava praticamente marginalizado, as nossas autoridades desprezavam e hostilizavam o tema. Mas o jornalismo sem liberdade não tem como existir, compromete inclusive o processo democrático”, analisou.

Na avaliação do coordenador da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, da OAB/RS, Roque Reckziegel, o prêmio “mostra a riqueza dos trabalhos que são feitos nas redações”. De acordo com ele, a honraria tem grande relevância no meio. “Eu, que há 15 anos estou envolvido neste processo, percebo que, apesar de não ter um centavo envolvido, vejo que a cada ano aumenta o número de inscritos para receber um troféu e um certificado. Isso mostra a credibilidade deste prêmio", detalhou o representante da OAB/RS.

A agenda faz parte das comemorações do mês da advocacia promovidas pela OAB/RS, em parceria com a Regional Latino Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação (Rel UITA), a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC/RS) e a Caixa de Assistência dos Advogados/RS (CAA/RS). As inscrições serão abertas entre 2 e 31 de outubro, de forma on-line, e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 8 de dezembro, na OAB/ RS Cubo, na Capital.