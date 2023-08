Montagem dos piquetes para o Acampamento Farroupilha começa no sábado

início no sábado (12) à montagem dos piquetes para o evento. O processo será dividido em três partes durante o mês de agosto e a expectativa da organização é realizar a abertura oficial no dia 1 de setembro. Após a suspensão das obras no Parque Harmonia em Porto Alegre , que colocou em risco a realização do Acampamento Farroupilha em setembro, a Gam3 Parks, concessionária da área, darápara o evento. Odurante o mês de agosto e a expectativa da organização é realizar a abertura oficial no dia 1 de setembro.

As obras de revitalização do Parque Harmonia foram paralisadas por cinco dias por decisão da Justiça após ação pública contra o corte de árvores no local. Os trabalhos ficaram paralisados entre 31 de julho e 4 de agosto e foram retomados após aval do Tribunal de Justiça (TJ).

A montagem dos piquetes, que seria inicialmente realizada na sua totalidade em 12 de agosto, será feita em três partes. Na primeira data (12), 43 piqueteiros estarão autorizados a iniciarem; na segunda data (16), mais 69 poderão dar início ao processo de construção de seus galpões e, por último, a terceira data (19) terá os 122 piquetes restantes.

A divisão ocorre conforme a evolução das obras de infraestrutura. Desta forma, assim que uma área ficar pronta, ela será liberada para iniciar a construção dos piquetes. “Nos reunimos e buscamos soluções para não prejudicar ainda mais o planejamento de mais de 230 famílias, que se organizam durante o ano inteiro para estarem aqui. Nos uniremos e mostraremos a força do gaúcho para promover a melhor edição da história”, afirma Liliana Cardoso, presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre.

O trabalho de infraestrutura era para ter começado no dia 1 de agosto, mas foi iniciado, de fato, no dia 5 (sábado), e ainda enfrenta períodos de mau tempo. “Nosso time está atuando intensivamente para conseguir recuperar parte do tempo perdido. Temos um grande desafio pela frente, mas não mediremos esforços para entregar o local da forma que os acampados merecem”, destaca Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks.

O Acampamento Farroupilha 2023 é realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a GAM3 Parks, e ocorrerá de 1 a 20 de setembro.

Na edição do ano passado, o Acampamento teve 230 piquetes, mais de 100 apresentações culturais e 800 toneladas de churrasco consumidas. Além disso, o evento foi avaliado em uma média geral de 8,5 pelos piqueteiros.