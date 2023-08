Arquidiocese de Porto Alegre deixará de promover a procissão de motos no dia 12 de outubro

A Arquidiocese de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira (9) que não vai mais promover a procissão de motociclistas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. A procissão é realizada há quase 60 anos e reúne milhares de motoqueiros que percorrem várias ruas da Capital, passando pela paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Zona Sul.

Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira com o título "Vida e fé sim, vandalismo não", a Arquidiocese explica que a medida se deve a um processo de “vandalização” da procissão nos últimos anos. Apesar das tentativas de reorganizar o evento, inclusive com a colaboração de órgãos públicos como EPTC, Detran, Brigada Militar e também o Sindimotos, a Arquidiocese decidiu não mais promover a atividade.

Entre os problemas enfrentados nos últimos anos relacionados à procissão, o texto cita o aumento dos roubos de motos nos dias que antecedem o evento e a morte de um motoqueiro quando se dirigia para o evento no ano passado. “A procissão foi criada com a finalidade de expressar a fé em Deus, agradecer e suplicar bençãos, e não momento de desagregação, desrespeito, bagunça e violência”, conclui a manifestação, assinada pelo Arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e o Padre Vanderlei Mengue Bock, assistente eclesiástico da Procissão.

Leia a íntegra da nota:

"Vida e fé sim, vandalismo não!



A vida é o maior dom de Deus. Durante quase 60 anos, são realizadas, em Porto Alegre, as procissões dos Motociclistas em honra a Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de valorizar, exaltar e agradecer o dom da vida e da fé.

Infelizmente, nos últimos 20 anos, iniciou-se um processo de “vandalização” da procissão. Tentou-se de várias maneiras, reorganizar o evento, mudar certas práticas com o apoio e colaboração da EPTC, Sindimotos, Brigada Militar, Detran e Imprensa; tentativas que não surtiram efeito.



Conforme as autoridades de Segurança Pública, na semana que antecede a procissão dos Motociclistas, ocorre o maior número de roubos de motos na cidade, e os veículos são abandonados após o evento. Sem contar os participantes que retiram as placas ou cobrem as mesmas, não respeitando as normas de trânsito, e até mesmo há informações de agressões aos Agentes da EPTC. O que era para ser um dia de manifestação de fé, tornou-se um dia de baderna!



Na edição de 2022, ocorreu a morte de um jovem participante que se dirigia para o Evento. Fato triste e doloroso! A procissão foi criada com a finalidade de expressar a fé em Deus, agradecer e suplicar bençãos, e não momento de desagregação, desrespeito, bagunça e violência.



Diante do acima exposto, a Arquidiocese de Porto Alegre não organizará a Procissão de Motos de 2023. Faz-se necessário repensar todo o evento: local, credenciamento, concentração, trajeto, dispersão. Salientamos que não estamos encerrando a procissão de motos, mas trabalhando na sua reestruturação, para resgatar a sua originalidade: “ser expressão de fé e devoção”



Solicitamos a compressão dos Devotos de Nossa Senhora, pois não podemos compactuar com a realidade de transgressões e infrações que tem ocorrido nos últimos anos durante o evento. Que o Deus da vida abençoe a todos, de modo especial, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, os motociclistas.



Assinam a nota o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e o Pe. Vanderlei Mengue Bock, assistente eclesiástico da Procissão."