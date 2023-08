Áreas de instabilidade avançam de Oeste para Leste do Rio Grande do Sul

Áreas de instabilidade avançam de Oeste para Leste ao longo desta quarta-feira, dia 9 de agosto, e tomam conta da Metade Norte do Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte com temporais isolados que poderão vir acompanhados de rajadas de vento e granizo isolado. As informações são da Metsul Meteorologia. Com o tempo fechado, a tendência é de que a temperatura oscile um pouco. Em contrapartida, no Sul e Oeste ocorrem períodos de variação de nuvens e pancadas de chuva esparsas que podem alternar com aberturas de sol. O volume de chuva tende a ser baixo nessas áreas. Na quinta o sol aparece e esquenta. O tempo fica instável com chuva ao longo desta quarta-feira, dia 9 de agosto. Eventos de chuva forte e temporais passageiros podem ocorrer. Na quinta o dia começa com chuva, porém, o tempo firma no período da tarde com sol e vento Norte que propiciam aquecimento. Entre sexta-feira e sábado volta a chover. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 19°CMínima: 8°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 18ºC Mínima: 15ºC