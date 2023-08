ONU diz que Belém tem grandes desafios e mandará equipe avaliar cidade para a COP30

Visitando a Amazônia brasileira pela primeira vez, o chefe do braço climático da ONU (Organização das Nações Unidas), Simon Stiell, acredita que Belém precisa superar grandes desafios de infraestrutura para receber, em 2025, a conferência do clima do órgão - a COP.

• LEIA TAMBÉM: Nicolás Maduro cancela ida à Cúpula da Amazônia

O secretário-executivo da Convenção Quadro sobre Mudança Climática das Nações Unidas (UNFCCC, na sigla em inglês) esteve na capital paraense para a Cúpula da Amazônia, que começou nesta terça-feira (8).

"Acabei de passar dois dias aqui e certamente tive uma noção das qualidades históricas e culturais (de Belém), é uma cidade linda. Em termos de adequação para sediar uma conferência internacional e, especificamente, a COP, há muitas considerações logísticas que o governo precisa resolver", afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo e ao Valor.

O evento não é exatamente um teste para a COP30, mas possíveis problemas como uma rede hoteleira enxuta e dificuldade de deslocamento pela cidade já aparecem, mesmo com um público bem menor.

De acordo com o Itamaraty, nos três dias dos Diálogos Amazônicos, que antecederam a cúpula de líderes de estado, 27 mil pessoas participaram das discussões. Para a COP28 deste ano, que acontece nos Emirados Árabes, o público esperado é de 70 mil pessoas - número que vem crescendo ano a ano e deve ser ainda maior para a COP30.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-Pará, Belém tem atualmente 12.115 leitos de hospedagem.

"Então, como acomodar a logística em termos de acesso ao transporte, instalações, transporte aéreo e segurança? Essas são algumas das principais considerações com que o UNFCCC está trabalhando, em estreita colaboração com as autoridades brasileiras", explica, acrescentando que o governo brasileiro abraçou a oportunidade de sediar o evento com entusiasmo e grandes ambições.

Stiell diz, ainda, que a ONU planeja enviar uma equipe técnica a Belém para uma avaliação técnica. Os resultados informarão às autoridades brasileiras o que é necessário para botar o evento em pé.

"(A expectativa é que) essa avaliação preliminar possa ocorrer este mês", afirma. Ele pondera que, embora a ratificação oficial do Brasil como sede da COP30 vá ocorrer apenas na conferência deste ano, as autoridades têm se movido com grande velocidade para iniciar os preparativos.