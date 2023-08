Dia da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal gera debate sobre acesso ao tratamento

O dia 8 de agosto é lembrado como o Dia Nacional da Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença caracterizada pela perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral ocasionando a atrofia dos músculos. A doença rara, que afeta 1 a cada 10 mil pessoas, é transmitida geneticamente e até o momento não apresenta uma cura. É dividida nos tipos 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 é o mais frequente e a forma mais grave da doença.

Degenerativa, vai sempre evoluindo, até que o paciente venha a se tornar cadeirante e tenha dificuldade em fazer atividades que antes eram mais simples. O tratamento existe, mas é caro (cerca de R$ 320 mil a dose). E, conforme o neurologista de Porto Alegre Marcelo Vianna Raffo, não é garantia, pois apenas impede que a situação piore.

o tratamento é garantido pelo governo apenas para os pacientes que apresentam os tipos 1 e 2 Hoje,, os mais graves. Trata-se do medicamento mais caro do mundo por custar R$ 6,4 milhões.

Normalmente, o diagnóstico ocorre poucos meses após o nascimento, e, se não tratada rapidamente, a doença pode ocasionar o falecimento do bebê. Segundo Raffo, esses são os casos que causam mais comoção na sociedade, porém não são os únicos.

“É importante abrimos os olhos da sociedade, não deixarmos o tratamento restrito ao público infantil. Os adultos, por não receberem os cuidados necessários, vão seguir piorando, e, com o tempo, não poder contribuir como cidadão e se tornarão um ônus para o governo”, enfatiza o neurologista.

O médico acredita que por não terem condições de se dedicarem a atividades físicas, os portadores da doença têm mais tempo para atividades intelectuais, e por isso são ativos importantes no mercado de trabalho. O especialista vê a data como uma oportunidade de conscientização: “A ideia do dia mundial da AME é a gente ampliar o acesso, para que todas as pessoas que tem a doença, independentemente do tipo, possam ter a possibilidade de estancar a projeção da doença.”

Daniela Bublitz é um exemplo de que o tratamento em adultos se faz necessário e traz diversos benefícios. Portadora do tipo 3, Daniela, 28 anos, tem uma vida ativa e não se priva de buscar seus objetivos por conta da dificuldade motora. Hoje, graças ao tratamento, consegue seguir sua carreira de artista.

Conseguir o acesso ao tratamento não foi nada fácil. Foram dois longos anos entre audiências e processos para que, finalmente, tivesse em mãos o tão sonhado medicamento. “Foi um período de muita luta, perdemos na primeira instância e vencemos na segunda. Foram dois anos de grande degeneração que eu tive, perdi muita coisa. Se eu tivesse conseguido a medicação antes, não teria perdido tantos movimentos básicos”, desabafa Daniela.

Apesar das dificuldades, não desanimava. Desde muito nova, nunca teve medo de se mostrar e fazer o que gostava. Quando criança, fez balé e patinação até o momento que parou de andar aos 12. A partir disso, voltou-se ainda mais à carreira artística. Contando com o apoio dos pais, começou a cantar com 7 anos de idade e, desde então, acumula um extenso currículo. Comercial de televisão, música gravada no estúdio de Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, participação em filmes, entre outras coisas.

Por mais que seja jovem, bate na tecla da falta acessibilidade para artistas, quer alterar essa condição e faz disso seu principal objetivo. “Eu acredito que o meu propósito seja colocar uma rampa em todos os palcos do mundo”, enfatiza a artista.