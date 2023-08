Primeira Infância Melhor terá mais 210 novos municípios gaúchos

Mais 210 municípios - somando 4.940 novas vagas de atendimento para gestantes e crianças em todo o Estado - foram aprovados para integrar o programa Primeira Infância Melhor (PIM), uma política pública intersetorial de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. O resultado final do edital de adesão de novos municípios foi anunciado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, nesta segunda-feira.

Com as novas adesões, o PIM estará presente em 94% dos municípios gaúchos (467 cidades). A lista de aprovados para receber o incentivo financeiro e implantar a política em seus territórios será divulgada nesta terça-feira, no site do programa. Os municípios recebem mensalmente R$ 65,00 por criança ou gestante atendida.

O objetivo é apoiar as famílias na promoção do desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os seis anos de idade. O público prioritário são famílias em situação de vulnerabilidade. A atuação do PIM se dá por meio de visitas domiciliares e atividades em grupo, de forma periódica.