Rio Grande do Sul tem previsão de sol e queda na temperatura

A pausa na instabilidade será curta nesta terça-feira. No turno da manhã o ar seco e frio afasta as nuvens com previsão de sol e queda na temperatura. O dia começa com mínimas inferiores a 10°C em diversos pontos da Metade Sul e Oeste do Estado. Em contrapartida a instabilidade retorna à tarde pelo Oeste e Noroeste e depois se espalha até a área central. Pode chover forte em alguns pontos com raios e trovoadas. O retorno das nuvens ao longo da tarde impede um aquecimento mais expressivo com previsão de máximas ao redor de 20°C.O sol aparece entre nuvens ao longo desta terça-feira, dia 8 de agosto, com influência do ar frio do quadrante Sul. Amanhã o tempo fica instável com chuva a qualquer hora e pouca oscilação térmica. A quinta-feira, dia 10 de agosto, terá sol e abafamento. Na sexta-feira, dia 11 de agosto, o abafamento segue com retorno da chuva.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 22°CMínima: 7°C Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 18ºCMínima: 13ºC