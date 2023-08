Projeto oferece oficina gratuita de palhaçaria e leva arte do riso para instituições de acolhimento

Estão abertas as inscrições gratuitas para a oficina de capacitação artística do Projeto Blitz da Alegria, que prevê a realização de intervenções artísticas com palhaços em instituições públicas de acolhimento humano. O Blitz acontece em diversas cidades do país e a capital gaúcha foi uma das contempladas para receber o treinamento que irá capacitar 30 pessoas para vivenciar a linguagem da palhaçaria. Os inscritos terão a oportunidade de participar de uma formação intensiva com um dos dez mais importantes artistas e pesquisadores de palhaçaria e clown do Brasil e idealizador do Blitz da Alegria, Gilbert Diniz.

formulário disponível no link As inscrições para a oficina são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 28 de agosto, através do. O Projeto Blitz da Alegria é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91), com o patrocínio do BRDE.

Em Porto Alegre, as intervenções artísticas serão realizadas por palhaços contratados e com experiências em visitas humanizadas. Ao todo, serão 20 visitas divididas em 80 horas de execução do projeto na cidade, impactando cerca de 1.200 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e colaboradores de instituições criteriosamente selecionadas, com Instituto do Câncer Infantil, AACD, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Fundação Kinder.

Diniz é ator mineiro e possui uma larga experiência de atuação em âmbito nacional e internacional, em hospitais e instituições de acolhimento social. Para ele, realizar o projeto na capital gaúcha é um retorno para casa, pois foi em Porto Alegre onde teve seu primeiro contato com a máscara do clown e aprofundou seus estudos artísticos. “Invadir o cotidiano das pessoas com a arte do palhaço possibilita que o espectador entre em contato com si mesmo, que gere significado à sua vida, que apazigue sua dor, e que entenda a arte como uma ferramenta intrínseca à qualidade de vida. E voltar para Porto Alegre com um projeto patrocinado é uma felicidade imensa e uma forma de retribuir todo o conhecimento adquirido durante a minha formação na arte de palhaçaria”, destaca Diniz.

Responsável pela execução do projeto em Porto Alegre, a Amora Produções Culturais tem o desafio de inserir a figura do palhaço nos ambientes institucionais onde as pessoas se encontram mais vulneráveis. O objetivo, segundo a produtora, é construir significados que conectam o espectador à sua essência humana.

“Atingir pacientes, acompanhantes e colaboradores das instituições submetidos a um ambiente mais sério e burocratizado é uma forma de subverter a lógica desses locais. É uma honra realizar projetos com a finalidade de humanizar, e que inspiram o cuidado e o amor”, acrescenta Francielle Daltrozo, produtora do Blitz.

A oficina de capacitação ocorre em formato presencial. Entre as abordagens estão o histórico sobre palhaçaria de hospital, as técnicas de expressão corporal, dinâmicas, jogos e os exercícios de improvisação Individual, em dupla e coletiva. Além disso, o participante irá experimentar algumas GAGs clássicas, descobrir suas potencialidades e explorar suas deficiências e entender os conceitos essenciais do palhaço no ambiente hospitalar.

A construção do Blitz da Alegria também prevê o fomento da economia local, gerando emprego e renda com a contratação de artistas da palhaçaria de hospital, promovendo intercâmbios culturais entre o elenco e o diretor.