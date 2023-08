Frente fria traz chuva e diminui o calor no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

Uma frente fria cruza o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (7) com previsão de pancadas de chuva e muitas nuvens. A expectativa é de a chuva chegar mais cedo na Metade Sul com previsão de pancadas irregulares.

Ao mesmo tempo, a Metade Norte tem sol e variação de nuvens no começo do dia. Contudo, a instabilidade avança da tarde para a noite com impacto na temperatura. De uma forma geral as máximas ficam mais amenas e mais baixas que o domingo (6). No Norte e Noroeste, a temperatura ainda sobe e oscila entre 26 e 28°C.

Em Porto Alegre, o tempo fica instável neste começo de semana. O sol até aparece no começo do

dia, mas as nuvens aumentam e provocam chuva ao longo da tarde e da noite. Na terça-feira (8), o

tempo abre com previsão de queda na temperatura. Na quarta (9), a chuva retorna e pode ser

forte.

Rio Grande do Sul

Máxima: 28°C

Mínima: 10°C



Porto Alegre

Máxima: 18°C

Mínima: 14°C