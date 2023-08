Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 29 de julho a 4 de agosto

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 29 de julho a 4 de agosto de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Nova "Loxinha" chega ao Mercado Público de Porto AlegreNova operação mais que triplica o espaço da Comercial Martini no empreendimento. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Mercado Livre vai ter centro de distribuição no Rio Grande do SulGigante de e-commerce terá operação em parque logístico na Região Metropolitana. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Mercado Livre/ Divulgação/JC.3. Bar abre na Travessa dos Venezianos inspirado pela milonga e pela cultura do PampaOperando há uma semana, o Milonga pretende levar à Cidade Baixa um clima mais intimista. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Taxistas de Porto Alegre veem alta gradual do serviço com ‘declínio’ de aplicativosSegundo os motoristas, um dos atrativos é a disponibilidade, em comparação ao aplicativo. Matéria: Bruna Tkatch. Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Operando no ponto do antigo boteco Natalício, 4Beer pretende levar público jovem para o Centro HistóricoEntusiastas do bairro, os sócios acreditam na revitalização da região. Matéria: Jamil Aiquel. Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC.